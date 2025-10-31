BIST 10.828
Diyarbakır’da altın kaçakçılığına darbe! 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi

Diyarbakır'da ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bir araçta arama yapıldı.

Aramada, A.A. ve S.D. tarafından ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

