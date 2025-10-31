BIST 10.828
Kenan Yıldız'ın yeni hocası belli oldu!

Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu. İtalyan ekibi Igor Tudor'un yerine Luciano Spalletti'yi getirdi.

Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemeyen Juventus, 27 Ekim'de teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırmıştı. Juventus, teknik direktörlük koltuğuna Luciano Spalletti'yi getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki İtalyan teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A'da şampiyon yaparak tarihe geçmişti. Spalletti, Eylül 2023-Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Napoli'den Galatasaray'lı Osimhen'le çalışan deneyimli teknik direktör idmanda yıldız golcüyle tartışmış ardından buzlar erimişti.

