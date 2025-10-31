BIST 10.828
Muhittin Böcek'ten 'yasak aşkına' lüks hediyeler dizmiş! Rolex saat, şoförlü araç...

Antalya'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında, sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye lüks ev, araç ve saat hediye ettiği, ayrıca onu belediyede işe yerleştirdiği yönünde ağır suçlamalar ortaya atıldı. Savcılık soruşturması kapsamında görevden alınan Böcek ile ilgili iddialar, yozlaşma ve kamu imkânlarını kötüye kullanma skandalına dönüştü.

Antalya'da devam eden bir soruşturma kapsamında görevden alınan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında kamuoyunu sarsan yeni iddialar gündeme geldi. Böcek'in, belediye imkânlarını kişisel çıkar ve ilişkileri için kullandığına dair ciddi suçlamlar ortaya atıldı.

İDDİALARA GÖRE: LÜKS EV, ARAÇ VE ROLEX SAATYapılan ihbara ve savcılık

soruşturmasına göre, CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisi olduğu iddia edilen Melek Kurukama'ya lüks bir sitede ev aldığı, Audi A4 marka araç hediye ettiği ve binlerce dolar değerinde Rolex marka bir saat verdiği öne sürüldü. Kurukama'nın savcılığa sunduğu saat, iddiaları somut bir delile dönüştürdü.

BELEDİYE OLANAKLARI KİŞİSEL ÇIKAR İÇİN KULLANILDI MI?

En dikkat çekici iddia, CHP'li Böcek'in söz konusu kişiyi önce Konyaaltı Eğitim Vakfı'nda (KONTEV) işe yerleştirdiği, ardından da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sözleşmeli personel olarak atadığı yönünde. Ayrıca, kendisine belediye şoförlü aracı tahsis edildiği ve makam imkânlarının kişisel hizmetine sunulduğu iddialar arasında.

SEVGİLİSİNİN İFŞA OLAN İFADESİ: "GÖNÜL İLİŞKİSİ NEDENİYLE HEDİYELER ALDIM"

Olayın merkezindeki isim Melek Kurukama'nın savcılık ifadesi, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Kurukama, "2015'te başlayan gönül ilişkimiz nedeniyle kendisi bana Audi A4 aracı hediye etti. Oturduğum ev de kendisine ait. Belediye aracını görevlerde kullandım" ifadelerini kullanarak ilişkiyi ve hediyeleri doğruladı. Ayrıca, Böcek'in "Hem maaşını al hem de dedikodulardan uzak oluruz" diyerek onu KONTEV'e yerleştirdiğini beyan etti.

