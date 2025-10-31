BIST 10.830
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı gözaltına alındı. Ekol TV'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi İbrahim Özkan 1975 Trabzon Köprübaşı doğumlu. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu. 2017 yılında İyi Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bağımsız Meclis Üyesi oldu. İbrahim Özkan, İYİ Parti'nin mart ayında yapılan yerel seçimlere 'hür ve müstakil' girme politikasını eleştirmiş ve İstanbul seçimlerinde CHP ile işbirliği yapılarak Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiği görüşünü savunmuştu. Özkan dahil 6 İBB Meclis üyesi, geçen yılın sonunda İYİ Parti'den istifa etmişlerdi.

