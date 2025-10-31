BIST 10.837
DOLAR 42,04
EURO 48,65
ALTIN 5.419,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yeni getirdikleri cihazı denemişler! Kürşat'ın başına gelen çok fena: “Ben yandım başkaları yanmasın"

Yeni getirdikleri cihazı denemişler! Kürşat'ın başına gelen çok fena: “Ben yandım başkaları yanmasın"

Gaziantep’in Nizip ilçesinde lazer epilasyon yaptıran 23 yaşındaki Kürşat Öyke, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğunu söyledi. Üçüncü seansta acı hissetmesine rağmen işlemin durdurulmadığını belirten genç, “Ben yandım, başkaları yanmasın” diyerek şikayetçi oldu.

Abone ol

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Kürşat Öyke, kol ve bacaklarındaki tüylerden kurtulmak için bir güzellik merkezine gitti. Ancak genç adam, iddiasına göre üçüncü seansın ardından vücudunun büyük bölümünde yanıklarla karşılaştı.

“İlk iki seansta bir şey olmadı. Üçüncü seansta bu hale geldim” diyen Öyke, epilasyon işlemi sırasında şiddetli yanma hissettiğini ancak görevlilerin “bir şey olmaz, geçer” diyerek işlemi sürdürdüğünü anlattı.

Yeni getirdikleri cihazı denemişler! Kürşat'ın başına gelen çok fena: “Ben yandım başkaları yanmasın" - Resim: 0

"YENİ GETİRDİKLERİ CİHAZI DENEMİŞLER" 

Star Haber'den Melis Sander'in haberine göre Arkadaşı Mehmet Hanifi Tiryaki’nin tavsiyesiyle merkeze gittiğini belirten Öyke, “Kurumsal bir firma diye gittim bir hafta boyunca acıdan insan içine çıkamadım, insanlar bana psikopat gibi baktı” sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

Tiryaki ise olayın ardından arkadaşının durumuna tanık olduğunu belirterek, “Klimanın önüne yatırıp jel sürmüşler, geçecek demişler. Hatta yeni getirdikleri bir cihazı Kürşat’ın üzerinde denemişler” dedi.

Epilasyonun ardından köyüne dönen Öyke’nin kolları ve bacaklarında su toplamaları oluştu. Haftalarca tedavi gören genç, “Kimse durumu ciddiye almadı. Hakkımı arıyorum, ben yandım başkaları yanmasın” diyerek güzellik merkezi hakkında şikayette bulundu.

Olayın ardından Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün söz konusu güzellik merkeziyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel: Söz veriyorum ellerimle kına yakacağım
CHP lideri Özgür Özel: Söz veriyorum ellerimle kına yakacağım
Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen: En büyük tek adamlığı CHP yapıyor
Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen: En büyük tek adamlığı CHP yapıyor
Zafer Partisi'nde deprem! Başkanla birlikte 150 kişi istifa etti
Zafer Partisi'nde deprem! Başkanla birlikte 150 kişi istifa etti
Çocuğunuzun kasığında şişlik varsa bu uyarıları dikkate alın!
Çocuğunuzun kasığında şişlik varsa bu uyarıları dikkate alın!
"Huzur İstanbul" uygulaması 949 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulaması 949 kişi gözaltına alındı
Bahis skandalında 7 şirkete soruşturma: 10 gözaltı
Bahis skandalında 7 şirkete soruşturma: 10 gözaltı
ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak
ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak
Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak trafik kazası geçirdi
Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak trafik kazası geçirdi
Elektrik tüketiminde o limiti aşanlar dikkat! Artık devlet desteği alamayacaksınız
Elektrik tüketiminde o limiti aşanlar dikkat! Artık devlet desteği alamayacaksınız
1 milyonluk soruyu açtırdı riske girmeyip 500 bin lirayla ayrıldı
1 milyonluk soruyu açtırdı riske girmeyip 500 bin lirayla ayrıldı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Elektrik faturalarında yeni dönem: O aboneler artık devlet desteği alamayacak
Elektrik faturalarında yeni dönem: O aboneler artık devlet desteği alamayacak