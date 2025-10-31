Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, TGRT Haber'de katıldığı "Taksim Meydanı" programında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) yönetim tarzını ve son olayları sert sözlerle eleştirdi. Sevigen, "En büyük tek adamlığı CHP yapıyor. Önüne geleni atıyor" diyerek mevcut parti yönetimini hedef aldı…

TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, “En büyük tek adamlığı CHP yapıyor” dedi. Parti içindeki iddialara dikkat çeken Sevigen, "Bu iddianame böyle çıkarsa sokağa çıkamayacak duruma gelecekler" uyarısında bulundu.

“ÖNÜNE GELENİ ATIYOR”

Sevigen, CHP'nin bu iddialara karşı sessiz kalmasını ise "kabul edilemez!" olarak nitelendirdi. Sevigen, Beşiktaş Belediye Başkanının derhal CHP'den ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Sevigen, "En büyük tek adamlığı CHP yapıyor. Önüne geleni atıyor. Bu iddianame böyle çıkarsa sokağa çıkamayacak duruma gelecekler."

“İHRAÇ EDİLMELİ”

Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, “Bayrampaşa'daki olay yenilir, yutulur değil! Bayrampaşa'da bu meclis üyelerini kim getirdi? Kim getirdi de bunlar partiyi teker teker terk edip gidiyor.” diye konuştu.

YARKADAŞ: PARTİ ÜYELERİNİ DOĞRUYOR

Gazeteci Barış Yarkadaş ise "CHP yönetimi giyotinle bütün parti üyelerini doğruyor. Bugün Özlem Erkan'ı ifadesini almadan partiden attılar." değerlendirmesini yaptı.