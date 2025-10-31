Elektrik faturalarında yeni dönem: O aboneler artık devlet desteği alamayacak

Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikte devlet desteğinde yeni düzenleme yapıldı.

Buna göre, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.

Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek.

Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.