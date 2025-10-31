BIST 10.837
DOLAR 42,04
EURO 48,65
ALTIN 5.419,61
HABER /  EKONOMİ

Elektrik faturalarında yeni dönem: O aboneler artık devlet desteği alamayacak

Elektrik faturalarında yeni dönem: O aboneler artık devlet desteği alamayacak

Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikte devlet desteğinde yeni düzenleme yapıldı.

Buna göre, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.

Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek.

 Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Elektrik faturalarında yeni dönem: O aboneler artık devlet desteği alamayacak - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Bodrum'da CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Bodrum'da CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Juventus'ta yeni teknik direktör belli oldu
Juventus'ta yeni teknik direktör belli oldu
Cinsel istismarla suçlanan prens Andrew'e kral darbesi
Cinsel istismarla suçlanan prens Andrew'e kral darbesi
Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında fark yedi
Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında fark yedi
Venezuela lideri Maduro ABD işgalini destekleyenler için harekete geçti
Venezuela lideri Maduro ABD işgalini destekleyenler için harekete geçti
Elektrik desteği için yeni düzenleme! 4 bin kilovatın üzerinde kullananlar...
Elektrik desteği için yeni düzenleme! 4 bin kilovatın üzerinde kullananlar...
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
Arda Güler, Real Madrid'de ekim ayının futbolcusu seçildi
Arda Güler, Real Madrid'de ekim ayının futbolcusu seçildi
Pakistan ve Afganistan'dan ateşkes anlaşması
Pakistan ve Afganistan'dan ateşkes anlaşması