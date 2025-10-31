Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23:52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 4.1 büyüklüğünde bir deprem ile bir kez daha sallandı.

Balıkesir'de 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak AFAD verilerine göre Sındırgı ilçesinde saat 23:52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DE DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.