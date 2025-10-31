BIST 10.837
DOLAR 41,97
EURO 48,67
ALTIN 5.422,71
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...

Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23:52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 4.1 büyüklüğünde bir deprem ile bir kez daha sallandı.

Balıkesir'de 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak AFAD verilerine göre Sındırgı ilçesinde saat 23:52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha... - Resim: 0

KANDİLLİ DE DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha... - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
Arda Güler, Real Madrid'de ekim ayının futbolcusu seçildi
Arda Güler, Real Madrid'de ekim ayının futbolcusu seçildi
Pakistan ve Afganistan'dan ateşkes anlaşması
Pakistan ve Afganistan'dan ateşkes anlaşması
Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı! İstanbul detayı...
Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı! İstanbul detayı...
ABD'den "Türkiye" açıklaması: Gazze'ye girecek uluslararası güçte yer almalı
ABD'den "Türkiye" açıklaması: Gazze'ye girecek uluslararası güçte yer almalı
Fenerbahçe'nin İsrail takımlarıyla oynayacağı maçlar Almanya'ya alındı
Fenerbahçe'nin İsrail takımlarıyla oynayacağı maçlar Almanya'ya alındı
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak
Fransa'da değerli metal rafinerisinde soygun
Fransa'da değerli metal rafinerisinde soygun
Burhanettin Duran: Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapıları aralandı
Burhanettin Duran: Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapıları aralandı
Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı
Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı
Slovakya’da kaldırımlarda yayalara hız sınırı getirildi
Slovakya’da kaldırımlarda yayalara hız sınırı getirildi