BIST 10.837
DOLAR 41,95
EURO 48,65
ALTIN 5.411,42
HABER /  GÜNCEL

Burhanettin Duran: Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapıları aralandı

Burhanettin Duran: Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapıları aralandı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşme, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını aralamıştır" ifadelerini kullandı

Abone ol

İletişim Başkanı Burhanettin Duran,  NSosyal  hesabından,  Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye'ye resmi ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşme, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını aralamıştır. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılması hedefi, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu göstermektedir. Savunma sanayii başta olmak üzere geniş bir iş birliği alanı, geleceğe dönük stratejik bir sinerji vaat etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insanlık dramının tekrarlanmaması ve kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağı yönünde Türkiye'nin net duruşunu bir kez daha vurgulamıştır.

Bu yaklaşım, hem insani hem de bölgesel istikrar açısından Türkiye'nin ilkesel tutumunu ortaya koymaktadır. Suriye konusunda eş güdüm, 10 Mart mutabakatının uygulanması yönündeki kararlılık, Türkiye'nin barış, istikrar ve dayanışma merkezli diplomasi anlayışını yansıtmaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı
Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı
Slovakya’da kaldırımlarda yayalara hız sınırı getirildi
Slovakya’da kaldırımlarda yayalara hız sınırı getirildi
Suriye’den Türkiye’ye cumhuriyet tebriği
Suriye’den Türkiye’ye cumhuriyet tebriği
Eray Karadeniz’den Cumhuriyet kutlamalarında gitar performansı
Eray Karadeniz’den Cumhuriyet kutlamalarında gitar performansı
Trabzonspor'a Amerikalo pivot! Transfer resmen açıklandı
Trabzonspor'a Amerikalo pivot! Transfer resmen açıklandı
Enkazın altında kalan Dilara Bilir, sesini böyle duyurdu!
Enkazın altında kalan Dilara Bilir, sesini böyle duyurdu!
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Trafik polislerine saldıran 3 kişi tutuklandı
Trafik polislerine saldıran 3 kişi tutuklandı
Mezarlıkta korkunç olay: Bebek cesedi bulundu
Mezarlıkta korkunç olay: Bebek cesedi bulundu
Okul çıkışı izdiham! Çok sayıda öğrenci yaralandı
Okul çıkışı izdiham! Çok sayıda öğrenci yaralandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç PKK'nın silah bırakması sonrası izlenecek yol haritasını paylaştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç PKK'nın silah bırakması sonrası izlenecek yol haritasını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti