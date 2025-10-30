Slovakya’da kaldırımlarda yayalara hız sınırı getirildi

Slovakya Parlamentosu, Trafik Kanunu’nda yaptığı değişiklikle kaldırımlarda azami hızı saatte 6 kilometre olarak belirledi. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yasa, yayaların yanı sıra bisiklet, paten ve skuter kullanıcılarını da kapsıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Slovakya'da parlamento, Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören dikkat çekici bir kararı kabul etti.

KALDIRIMLARI KULLANANLARA HIZ SINIRI GETİRİLDİ

Kaldırımlarda yayaların güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan değişiklik kapsamında, kentsel alanlarda kaldırımlardaki azami hız, saatte 6 kilometre olarak belirlendi. Söz konusu hız sınırı, kaldırımları kullanma izni olan yayaların yanı sıra bisiklet, paten ve skuter sürücüleri için de geçerli olacak. Yasa, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

BİR İNSANIN ORTALAMA YÜRÜME HIZI SAATTE 4-5 KİLOMETRE

Bir insanın ortalama yürüme hızı genellikle saatte 4 ila 5 kilometre arasında değişiyor. İngiliz Kalp Vakfı ise saatte 6,4 kilometrelik bir hızın, iyi bir fiziksel forma sahip kişiler için orta düzeyde kabul edildiğini açıklamıştı.

MUHALEFET TEPKİLİ: İMKANSIZ VE ABSÜRT

Sosyal Demokrat Parti (SMER) Milletvekili Lubomir Vazny, karara ilişkin yaptığı açıklamada, amaçlarının, kaldırımlardaki güvenliği artırmak olduğunu belirtti. Muhalefetteki İlerici Slovakya Partisinden (PS) Martin Pekar ise yayalar için skuter veya bisikletlerden ziyade arabaların tehdit oluşturduğunu ve bu kanun değişikliğinin sürdürülebilir ulaşımı cezalandırdığını söyledi. Pekar, "Daha az kaza istiyorsak fiziksel olarak uyması imkansız olan absürt sınırlamalar değil, daha güvenli bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Bahsedilen hızda bir bisikletçi dengede kalmakta zorlanır." dedi.

SOSYAL MEDYADA MİZAH KONUSU OLDU

Yeni hız sınırı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kimi kullanıcılar, "Koşmak yasaklandı", "Otobüse yetişmek için koşan biri ceza mı alacak?" şeklinde paylaşımlarda bulundu.