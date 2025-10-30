BIST 10.837
Arda Güler, Real Madrid'de ekim ayının futbolcusu seçildi

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla ekim ayının futbolcusu seçildi.

Real Madrid’in teknik direktörü Xabi Alonso yönetimindeki İspanyol ekibinde form grafiği giderek yükselen 20 yaşındaki Arda Güler, takımının skor üretimine büyük katkı sağlıyor.

ARDA GÜLER EKİM AYININ EN İYİ FUTBOLCUSU OLDU

Taraftarların oylaması sonucunda Güler, ekim ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Başkent ekibinin formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan milli futbolcu, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadelende de "maçın oyuncusu" seçilmişti.

