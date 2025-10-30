Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, tecrübeli forveti kadrosuna katmak istiyor. Cenk Tosun'un, eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın Bakü ekibine transferinin ardından bu teklife olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Abone ol

İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden Neftçi Bakü, golcü futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Azerbaycan devlet ajansı Azertag'ın haberine göre, Bakü temsilcisi kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi temaslara başlamayı planlıyor.

ABOUBAKAR ETKİSİ

Cenk Tosun'un Neftçi Bakü'ye sıcak bakmasının en önemli nedeni ise eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar. Beşiktaş'ta birlikte büyük bir uyum yakalayan iki yıldız, yeniden aynı takımda forma giyme fikrine sıcak yaklaşıyor. Kamerunlu forvetin transferinin ardından Cenk Tosun'un da Azerbaycan ekibine gitme olasılığı güçlendi.

FENERBAHÇE'DE GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan golcü, kadro dışı kararı sonrası U17 takımıyla idmanlara çıkıyor. Teknik ekipteki Tayfun Seven yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cenk Tosun'un, af kararı çıkmazsa devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.