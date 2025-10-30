Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı! İstanbul detayı...

Pakistan ve Afganistan ateşkesin devamı konusunda anlaştı. İki ülke, 6 Kasım'da İstanbul'da ateşkesin uygulama esaslarını görüşmek için bir araya gelecek.

Abone ol

18-19 Ekim'de Doha'da başlayan ve 25-30 Ekim'de İstanbul'da pekiştirilen Afganistan-Pakistan görüşmelerinin ardından yapılan ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Afganistan ve Pakistan arasında 18-19 Ekim 2025 tarihlerinde Doha'da Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda uzlaşılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul'da dört ülkenin katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Taraflar, ateşkesin devamı konusunda mutabık kalmışlardır.

Ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esaslar, İstanbul'da 6 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek bir üst düzey toplantıda istişare edilecek ve kararlaştırılacaktır.

Taraflar, barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varmışlardır.

Türkiye ve Katar, arabulucular olarak, her iki tarafın da sürece sağladığı etkin katkıları takdir etmektedir ve kalıcı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazırdır.

PAKİSTAN İLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.