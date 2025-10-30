BIST 10.837
Fenerbahçe'nin İsrail takımlarıyla oynayacağı maçlar Almanya'ya alındı

Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv maçlarının yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla Münih'te, taraftarların katılımına açık olacak şekilde oynanacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv karşılaşmalarının Münih’teki SAP Garden’da oynanacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması gereken EuroLeague 10. ve 11. hafta müsabakaları, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede, taraftarlarımızın katılımına açık olacak şekilde oynanacaktır.  

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;  

Müsabakalara, yerel otoriteler tarafından bu müsabakaların oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayabilen Almanya’nın Münih şehrindeki SAP Garden’ın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.  

Müsabakaların başlama saati, bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitemizden yapılacaktır."

