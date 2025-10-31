BIST 10.837
Bodrum'da CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçede müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A’nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şüpheli N.A. gözaltına alındı.

Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliğine götürülen N.A’nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan N.A’nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

