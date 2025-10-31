Juventus'ta yeni teknik direktör belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'yi getirdi.Abone ol
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki İtalyan teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Napoli ile Serie A'da 2022-23 sezonunda şampiyonluk yaşayan Spalletti, Eylül 2023-Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.
Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemeyen Juventus, 27 Ekim'de teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırmıştı.