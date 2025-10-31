BIST 10.837
DOLAR 42,04
EURO 48,67
ALTIN 5.391,09
HABER /  SPOR

Juventus'ta yeni teknik direktör belli oldu

Juventus'ta yeni teknik direktör belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'yi getirdi.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki İtalyan teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Napoli ile Serie A'da 2022-23 sezonunda şampiyonluk yaşayan Spalletti, Eylül 2023-Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemeyen Juventus, 27 Ekim'de teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cinsel istismarla suçlanan prens Andrew'e kral darbesi
Cinsel istismarla suçlanan prens Andrew'e kral darbesi
Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında fark yedi
Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında fark yedi
Venezuela lideri Maduro ABD işgalini destekleyenler için harekete geçti
Venezuela lideri Maduro ABD işgalini destekleyenler için harekete geçti
Elektrik desteği için yeni düzenleme! 4 bin kilovatın üzerinde kullananlar...
Elektrik desteği için yeni düzenleme! 4 bin kilovatın üzerinde kullananlar...
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
Arda Güler, Real Madrid'de ekim ayının futbolcusu seçildi
Arda Güler, Real Madrid'de ekim ayının futbolcusu seçildi
Pakistan ve Afganistan'dan ateşkes anlaşması
Pakistan ve Afganistan'dan ateşkes anlaşması
Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı! İstanbul detayı...
Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı! İstanbul detayı...
ABD'den "Türkiye" açıklaması: Gazze'ye girecek uluslararası güçte yer almalı
ABD'den "Türkiye" açıklaması: Gazze'ye girecek uluslararası güçte yer almalı