Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında fark yedi

Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 84-58 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip bu sezon 4. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko, 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Movistar Arena

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya), Saso Petek (Slovenya)

Real Madrid: Campazzo 11, Abalde 9, Deck 5, Lyles 14, Tavares 13, Maledon 15, Llull, Hezonja 5, Garuba 10, Procida 2, Sarita, Kramer

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 2, Baldwin 14, Tarık Biberovic 2, Jantunen, Bacot 10, Tucker 10, Hall 4, Birch 1, Melli 3, Colson 7, Metecan Birsen, Onuralp Bitim 5

1. periyot: 25-16

Devre: 49-22

3. periyot: 64-35

