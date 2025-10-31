BIST 10.837
DOLAR 42,04
EURO 48,65
ALTIN 5.419,61
HABER /  GÜNCEL

Elektrik tüketiminde o limiti aşanlar dikkat! Artık devlet desteği alamayacaksınız

Elektrik tüketiminde o limiti aşanlar dikkat! Artık devlet desteği alamayacaksınız

Elektrikte devlet desteğinde yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre, yıllık tüketimi 4 bin kilovatın üzerinde olan aboneler ile 984 liranın üzerinde elektrik faturası gelen aboneler 1 Ocak'tan itibaren devlet desteğinden faydalanamayacak.

Abone ol

Elektrikte devlet desteğinde yeni düzenlemelere gidildi.

LİMİTLERİ AŞANA DEVLET DESTEĞİ YOK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yıllık tüketimi 4 bin kilovatın üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak. Ayrıca yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler de devlet desteğinden artık faydalanamayacak.

YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek olan söz konusu karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
1 milyonluk soruyu açtırdı riske girmeyip 500 bin lirayla ayrıldı
1 milyonluk soruyu açtırdı riske girmeyip 500 bin lirayla ayrıldı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Elektrik faturalarında yeni dönem: O aboneler artık devlet desteği alamayacak
Elektrik faturalarında yeni dönem: O aboneler artık devlet desteği alamayacak
Bodrum'da CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Bodrum'da CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Juventus'ta yeni teknik direktör belli oldu
Juventus'ta yeni teknik direktör belli oldu
Cinsel istismarla suçlanan prens Andrew'e kral darbesi
Cinsel istismarla suçlanan prens Andrew'e kral darbesi
Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında fark yedi
Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında fark yedi
Venezuela lideri Maduro ABD işgalini destekleyenler için harekete geçti
Venezuela lideri Maduro ABD işgalini destekleyenler için harekete geçti
Elektrik desteği için yeni düzenleme! 4 bin kilovatın üzerinde kullananlar...
Elektrik desteği için yeni düzenleme! 4 bin kilovatın üzerinde kullananlar...
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip