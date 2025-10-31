BIST 10.837
DOLAR 42,04
EURO 48,65
ALTIN 5.419,61
HABER /  MEDYA

1 milyonluk soruyu açtırdı riske girmeyip 500 bin lirayla ayrıldı

1 milyonluk soruyu açtırdı riske girmeyip 500 bin lirayla ayrıldı

ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtırdı. "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" sorusunun cevapları arasında "Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu" yer aldı.

Abone ol

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bir yarışmacıya, 1 milyon TL değerindeki “Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusu soruldu. Soru gündem olurken yarışmacı, "Konumun dışında bir alan" karşılığını verdi.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma programında 1 milyon lira değerindeki sorunu cevapları arasında şunlar yer aldı:

A) Zeki Rıza Sporel

B) Faruk Ilgaz

C) Ziya Songülen

D) Şükrü Saracoğlu

500 bin liralık teklifi kabul ederek yarışmadan çekildi

"Riske girebileceğim bir soru değil" diyen yarışmacı, 500 bin liralık teklifi kabul ederek yarışmadan çekildi.
1 milyonluk sorunun doğru cevabı ise "C şıkkı" Ziya Songülen oldu. Nurizade Ziya Songülen, Fenerbahçe Spor Kulübünü kuran üç kişiden biridir. Ziya Songülen, kulübün ilk başkanı ve 1 numaralı üyesidir.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Elektrik faturalarında yeni dönem: O aboneler artık devlet desteği alamayacak
Elektrik faturalarında yeni dönem: O aboneler artık devlet desteği alamayacak
Bodrum'da CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Bodrum'da CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Juventus'ta yeni teknik direktör belli oldu
Juventus'ta yeni teknik direktör belli oldu
Cinsel istismarla suçlanan prens Andrew'e kral darbesi
Cinsel istismarla suçlanan prens Andrew'e kral darbesi
Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında fark yedi
Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında fark yedi
Venezuela lideri Maduro ABD işgalini destekleyenler için harekete geçti
Venezuela lideri Maduro ABD işgalini destekleyenler için harekete geçti
Elektrik desteği için yeni düzenleme! 4 bin kilovatın üzerinde kullananlar...
Elektrik desteği için yeni düzenleme! 4 bin kilovatın üzerinde kullananlar...
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı