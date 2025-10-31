Kuveyt Türk, "Geleceğe Yazılım" projesiyle öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, "11-12 yaşındaki çocuklarımıza kodlama konusunda bir ışık yakarak onlarda bir farkındalık oluşmasını sağladık" dedi

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, 'Geleceğe Yazılım' projesi ile kodlama eğitimleri için 174'ten fazla okulda toplam 2 bin 414 bilgisayarı içeren teknoloji laboratuvarı oluşturduklarını belirterek, '11-12 yaşındaki çocuklarımıza kodlama konusunda bir ışık yakarak onlarda bir farkındalık oluşmasını sağladık.' dedi.

Kuveyt Türk ve teknoloji iştiraki Architecht, çocukların erken yaşta teknolojiyle üretken biçimde tanışmalarını sağlamak amacıyla 'Geleceğe Yazılım' projesini hayata geçirerek, bugüne kadar 80 bine yakın çocuğun projeden doğrudan faydalanmasını sağladı.

Konya’da gerçekleştirilen eğitimlerle projeye iki okul ve 100 öğrenci daha eklenirken, mevcut eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar daha önce laboratuvar kurulan 30 okulda “Geleceğe Yazılım” eğitimlerinin verilmesiyle 600 öğrenciye doğrudan, 15 bin öğrenciye ise dolaylı olarak ulaşılması hedefleniyor.

Geleceğe Yazılım projesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, Kuveyt Türk ve teknoloji iştiraki Architecht işbirliğiyle 2018'de '1010 kaşif' isminde bir projeyle çocuklara destek olmaya başladıklarını belirterek, 'Oluşturduğumuz ve bugün daha da geliştirdiğimiz kodlama kitleriyle aslında ortaokul düzeyindeki genç arkadaşlarımıza, özellikle teknolojiye erişiminin dar olduğu, kısıtlı olduğu okullarımıza dokunduk, orada arkadaşlarımızla kodlama eğitimi vererek sürece başladık.' ifadelerini kullandı.

'Önümüzdeki yıllarda bunu artırarak devam ettirmek gibi bir arzumuz var'

Sel, kodlama eğitimlerini, bilgisayar laboratuvarlarıyla genişleterek, 174'ten fazla okulda toplam 2 bin 414 bilgisayarı içeren teknoloji laboratuvarı oluşturduklarını aktararak, bu bilgisayarların yaklaşık 120-130 laboratuvara tekabül ettiğini dile getirdi.

Projenin amacına değinen Sel, şunları kaydetti:

'Burada aslında projeyle hem ülkenin geleceğine hem de gençlerimize teknolojik anlamda yatırım yapmak, onların değerlerle teknolojiyi birleştirdikleri ve bunu ülkemizin insan kaynağına katkı sağlayacakları bir noktaya taşıma arzusundayız. Henüz 11-12 yaşındaki genç çocuklarımıza kodlama konusunda bir ışık yakarak onlarda bir farkındalık oluşmasını sağladık. Onların belki gelecekte bilişim teknolojilerinde veya farklı teknolojik alanlarda kendilerini daha da geliştirmelerine vesile olacak alanlarda adımlar atmasına, genç yaşlarda bunların tohumlarını ekerek vesile olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu artırarak devam ettirmek gibi bir arzumuz var.'

'Daha geniş pazarlara hitap edebilmeyi hedefliyoruz'

Semih Sel, proje sürecini 2018'de kullandıkları kitlere göre daha kapsamlı bir kit haline getirip ilerlettiklerini anlatarak, 'Önümüzdeki dönemde yeni teknolojilerin gelişmesiyle hepimizin konuştuğu yapay zeka ve siber güvenliğe dair gündemler var. Tüm bunların gelişmesiyle bu eğitimleri belki bir kademe daha yukarı taşımak, bunu lise düzeyinde veya daha ilerleyen yaşlarda, nitelikli, katma değerli belki ihraç edilebilecek niteliğe ulaşan çeşitli eğitimlerle geliştirmek gibi bir vizyonumuz da var.' dedi.

Finansal teknolojiler tarafında yapılan çalışmalara değinen Sel, yaklaşık 10'a yakın bankada kullanılan finansal teknoloji ürünleriyle bankacılık sistemindeki gelişimlere değer kattıklarını dile getirdi.

Sel, söz konusu teknolojilerin hem yerel düzeyde hem de uluslararası düzeyde satışının yapıldığını söyleyerek, 'Mutlaka bu teknolojik gelişmelerle birlikte bu ürünlerin daha iyi versiyonlarının yapılmasıyla ilgili AR-GE çalışmalarımız da gerek teknoloji şirketimiz tarafında gerekse banka tarafından bizim sektörümüzde ve farklı alanlarda bunları da geliştirip, daha nitelikli hale getirip daha geniş pazarlara hitap edebilmeyi hedefliyoruz.' diye konuştu.

'Gelecek dönemde yapay zekayı da bu kitlerde görebileceğiz'

Architect Mühendislik Mükemmellik Merkezi Müdürü Fazıl Cüneyt Cücü ise 'Geleceğe Yazılım' sosyal sorumluluk projesi kapsamında verilen kitlerin, bütün çocukların düzeyine uygun olarak tasarlandığını ve okullarda bu kitlerle eğitim verdiklerini dile getirdi.

Cücü, kitlerde farklı sensörlerin bulunduğunu belirterek, 'Bu sensörlerle çocukların hayal dünyasına dokunarak, onlarla farklı fikirler üretmeyi hedefliyoruz. Sıcaklık, ısı sensörü ve mesafe sensörü gibi farklı bileşenlerle çocukların bunları birleştirerek çok basit mentaliteyle kendi tasarımlarıyla farklı fikirler üretmelerini amaçlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Söz konusu kitlerin teknolojinin getirdiği yeniliklerle sürekli olarak geliştiğini aktaran Cücü, 'Farklı alanlarda, farklı sensör eklentileriyle yine çocukların modern dünyayı daha rahat hayal edebilecekleri şekilde bunları tasarlayabilmelerini istiyoruz. Gelecek dönemde yapay zekayı da bu kitlerde görebileceğiz.' dedi.

Proje kapsamında gelecek dönemde 150'ye yakın yeni okulda laboratuvar kurulumu planlanırken, her okul, sadece teknolojik donanımla değil, öğretmen rehberlik içerikleri, eğitim materyalleri ve gönüllü çalışan destekleriyle güçlendiriliyor.