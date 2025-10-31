BIST 10.837
DOLAR 42,04
EURO 48,65
ALTIN 5.419,61
HABER /  EKONOMİ

Corendon Airlines 3. Uluslararası SUP CUP Kemer'in ana sponsorluğunu üstleniyor

Corendon Airlines 3. Uluslararası SUP CUP Kemer'in ana sponsorluğunu üstleniyor

Corendon Airlines, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ayakta kürek çekme yarışı Uluslararası SUP CUP Kemer'e ana sponsor desteği veriyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 20. yılını kutlayan Corendon Airlines, Türk sporuna verdiği desteği bu kez denizlere taşıdı.

Antalya'nın Kemer ilçesinin ev sahipliği yaptığı 'stand-up paddle' (SUP) etkinliği 3. Uluslararası SUP CUP Kemer'in ana sponsorluğunu üstlenen şirket, deniz sporlarını, tatil atmosferini ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir araya getiriyor.

Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Ayışığı Koyu'nda gerçekleştirilen yarışlar, 1 Kasım'da sona erecek. Bu yıl 10 farklı ülkeden 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon, kadın sporcuların toplam katılımdaki oranının yüzde 50'ye ulaşmasıyla sporda eşitlik açısından da örnek bir platform oluşturuyor.

Katılımcılar, Akdeniz manzarası eşliğinde mücadele ederken, sahilde ise 'Tahta da Kal' yarışması, DJ performansları, çocuk atölyeleri ve plaj aktivitelerine yer veriliyor.

TotalSUP tarafından 2024 yılında dünya genelinde yapılan oylamada 'Yılın En İyi SUP Yarışı' unvanını kazanan etkinlikte, bu yıl sprint, teknik ve uzun mesafe kategorilerinde yarışlar düzenleniyor.

Türkiye Kano Federasyonunun onayı ve resmi hakemler eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, hem amatör hem profesyonel sporcular kendi kategorilerinde yarışma imkanı buluyor. Yarışların yanı sıra kortej yürüyüşü, tekne turu ve rekreatif etkinliklerle katılımcılar ve izleyiciler için 'festival havasında' bir deneyim yaşanıyor.

Sporu, turizmi ve sürdürülebilir yaşamı bir araya getiren bir sponsorluk yaklaşımı sergileyen Corendon Airlines, etkinlik boyunca sahil alanında kurduğu 'özel deneyim noktaları' ile katılımcılarla buluşuyor. Şirket, bu organizasyonla bölge ekonomisine katkı sağlamayı da amaçlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuveyt Türk, "Geleceğe Yazılım" projesiyle öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor
Kuveyt Türk, "Geleceğe Yazılım" projesiyle öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor
Yeni getirdikleri cihazı denemişler! Kürşat'ın başına gelen çok fena: “Ben yandım başkaları yanmasın"
Yeni getirdikleri cihazı denemişler! Kürşat'ın başına gelen çok fena: “Ben yandım başkaları yanmasın"
CHP lideri Özgür Özel: Söz veriyorum ellerimle kına yakacağım
CHP lideri Özgür Özel: Söz veriyorum ellerimle kına yakacağım
Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen: En büyük tek adamlığı CHP yapıyor
Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen: En büyük tek adamlığı CHP yapıyor
Zafer Partisi'nde deprem! Başkanla birlikte 150 kişi istifa etti
Zafer Partisi'nde deprem! Başkanla birlikte 150 kişi istifa etti
Çocuğunuzun kasığında şişlik varsa bu uyarıları dikkate alın!
Çocuğunuzun kasığında şişlik varsa bu uyarıları dikkate alın!
"Huzur İstanbul" uygulaması 949 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulaması 949 kişi gözaltına alındı
Bahis skandalında 7 şirkete soruşturma: 10 gözaltı
Bahis skandalında 7 şirkete soruşturma: 10 gözaltı
ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak
ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak
Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak trafik kazası geçirdi
Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak trafik kazası geçirdi
Elektrik tüketiminde o limiti aşanlar dikkat! Artık devlet desteği alamayacaksınız
Elektrik tüketiminde o limiti aşanlar dikkat! Artık devlet desteği alamayacaksınız
1 milyonluk soruyu açtırdı riske girmeyip 500 bin lirayla ayrıldı
1 milyonluk soruyu açtırdı riske girmeyip 500 bin lirayla ayrıldı