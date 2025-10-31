BIST 10.986
DOLAR 42,05
EURO 48,70
ALTIN 5.428,24
HABER /  EKONOMİ

TCMB'den 'Papara' kararı! İptal edildi

TCMB'den 'Papara' kararı! İptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Abone ol

TCMB'nin "Papara Elektronik Para AŞ'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, TCMB, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın ilk 9 ayında dış ticaret açığı arttı TÜİK açıkladı
Yılın ilk 9 ayında dış ticaret açığı arttı TÜİK açıkladı
Eski tip ehliyetler için bugün son gün! 7 bin 438 lira olacak
Eski tip ehliyetler için bugün son gün! 7 bin 438 lira olacak
Kenan Yıldız'ın yeni hocası belli oldu!
Kenan Yıldız'ın yeni hocası belli oldu!
Muhittin Böcek 'yasak aşkına' lüks hediyeler dizmiş! Rolex saat, şoförlü araç...
Muhittin Böcek 'yasak aşkına' lüks hediyeler dizmiş! Rolex saat, şoförlü araç...
Diyarbakır’da altın kaçakçılığına darbe! 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi
Diyarbakır’da altın kaçakçılığına darbe! 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı gözaltına alındı
Abdullah Çatlı'nın hayatı sinamaya taşındı Çatlı filminin setinden ilk kareler geldi
Abdullah Çatlı'nın hayatı sinamaya taşındı Çatlı filminin setinden ilk kareler geldi
Adıyaman'da okul servisi kaza yaptı! Çok sayıda öğrenci yaralandı
Adıyaman'da okul servisi kaza yaptı! Çok sayıda öğrenci yaralandı
Corendon Airlines 3. Uluslararası SUP CUP Kemer'in ana sponsorluğunu üstleniyor
Corendon Airlines 3. Uluslararası SUP CUP Kemer'in ana sponsorluğunu üstleniyor
Kuveyt Türk, "Geleceğe Yazılım" projesiyle öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor
Kuveyt Türk, "Geleceğe Yazılım" projesiyle öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor
Yeni getirdikleri cihazı denemişler! Kürşat'ın başına gelen çok fena: “Ben yandım başkaları yanmasın"
Yeni getirdikleri cihazı denemişler! Kürşat'ın başına gelen çok fena: “Ben yandım başkaları yanmasın"
CHP lideri Özgür Özel: Söz veriyorum ellerimle kına yakacağım
CHP lideri Özgür Özel: Söz veriyorum ellerimle kına yakacağım