Şanlıurfa'dan ürperten haber! Bebek cesedi bulundu geçen hafta da camiide...

Şanlıurfa'dan ürperten haber! Bebek cesedi bulundu geçen hafta da camiide...

ŞANLIURFA'dan gelen haber kan dondurdu. Siverek ilçesindeki Asri Mezarlık’ta bir kadın, eşinin mezarını ziyaret ettiği sırada gömülmemiş bir bebek cesedi buldu. Geçen hafta ise Siverek camii avlusunda gömülü bir erkek bebek cesedi bulunmuştu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta bebek cesedi bulundu. Ayvanat Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta aile kabristanını ziyarete giden bir kadın, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebek cesedi fark etti. Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömdükten sonra durumu yakınlarına anlattı. 

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cesedi Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından mezarlığa bırakıldığıyla ilgili çalışma başlattı.

CAMİDE DE GÖMÜLÜ BEBEK BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta da ilçede bulunan Siverek Camii'nin avlusunda gömülü halde erkek bir bebeğe ait ceset bulunmuştu. Bebeğin cesedini bir gurup çocuk cami bahçesine fidan dikmek isterken toprağa gömülü olarak bulmuştu. 

