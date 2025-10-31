Elektrik devlet desteği kaç lira ve kilovat oldu? 1 Ocak 2026 itibariyle faturası 984 lira...

Elektrik devlet desteği 1 Ocak 2026 itibariyle değişiyor, yeni sınır kaç lira olacak? Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, elektrikte devlet desteği için yeni düzenleme yapıldı. Daha önce 5 bin kilovat olan destek düşürüldü. 1 Ocak 2026 itibariyle yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan ve faturası yaklaşık 984 liranın üstüne çıkan aboneler, destekten yararlanamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikte devlet desteğinde yeni düzenleme yapıldı. Kararla yıllık tüketimi 4 bin KWh'in üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak.

Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.

Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını yani yaklaşık 2.5 milyon aboneyi etkileyecek. Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. 2025 yılında elektrik desteği sınırı 5 bin kilovattı. Yeni düzenleme ile bu sınır 4 bine indi.

1 KW/S ELEKTRİK NE KADAR?

İstanbul'da 1 kW/saat elektriğin birim fiyatı 2,33 lira seviyesinde bulunuyor. Elektrik faturalarının alt kısmında geçmiş yıla göre toplamda ne kadar elektrik harcandığı yazıyor. Bu faturalara bakarak devlet desteğinden yararlanılıp yararlanılmayacağı anlaşılabiliyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse 3 kW güce sahip bir ütüyü 1 saat çalıştırdığınız zaman 6,99 liralık harcama yapılmış oluyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ EVDE ŞARJ...

Elektrikli otomobilini evde şarj edenler büyük oranda limiti aşacağı için yüksek tarifeden elektrik kullanacak. Bir elektrikli otomobilin bataryası ortalama 50-54 kW kapasiteye sahip. 50 kW'lık batarya KDV dahil olarak 139,8 liraya doluyordu. Başka bir deyişle aylık 333 kW'yı aşan elektrikli otomobili olan elektrik abonesi yüksek fatura ödeyecek.