Güllü'nün kızı Tuğyan'ın arkadaşının anlattıkları şok etti! Kan donduran iddia: Ben yaptım ama çok pişmanım
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili, sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti. Bu gelişmenin ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger de Günaydın'dan Kerim Cengil'e kan donduran açıklamalarda bulundu.İşte Bircan Dülger'in şoke eden açıklamaları:
"Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıyorum, çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı, "Ben bu kadını öldüreceğim" dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti.
Tuğyan'ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu nedenle de şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu, hatta Sinan, Tuğyan'ın annesini dövmüştü.
Gül ablanın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi. Senelerdir madde kullanır. İçtiği maddeyi, el altından aldığını söylüyordu.
Tuğyan'ın şimdiki sevgilisi evli ve çocuklu Kervan. Gül Abla, Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, bu nedenle hep kavga ederlerdi. Medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi. Annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana 'Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' diye mesaj attı. Ancak 4 gün önce bu mesajları sildi. Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu öğrenmiş. Beni aradı "Kanlı tişörtüm sende mi?" diye sordu, annesi öldüğünde üzerindeki tişörtü almak için buluştuk. O gün bende kaldı. Hattının kapalı olduğunu söyleyip telefonumu aldı. O zaman mesajları sildi. Telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim.