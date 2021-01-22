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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmasını paylaştı

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmalarının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Salgının yıkıcı etkisini durdurmak için filyasyon ekibimiz çetin kış şartlarında da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyorlar. Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımdaki filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmalarının görüldüğü videoda şu ifadeler yer alıyor:

"Koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Tunceli'de hız kesmeden devam ediyor. Filyasyon görevlileri, evlerinde izole edilen Kovid-19 hastalarıyla temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanı ile virüsün izini sürüyor."

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