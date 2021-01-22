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Evde tavuk şinitzel nasıl yapılır?

Bu gün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir tarifimiz var tavuk şinitzel! Bu tarif ile artık evinizde dakikalar içinde şinitzel yapabileceksiniz...

Tavuk şinitzel büyük küçük herkesin en sevdiği lezzetlerden biridir. Yanında çıtır çıtır bir patates kızartması ile birlikte değme menülere taş çıkartabilir. Ancak siz de marketlerde satılan ve nasıl yapıldığını, içinde neler olduğunu bilmediğiniz şinitzelleri mutfağınıza sokmak istemiyorsanız hazırladığımız tarifi mutlaka kaydetmelisiniz. Bu sayede hem dakikalar içinde sevdiklerinize harika bir şinitzel hazırlayacak hem de sağlıklı bir yeme yediklerine emin olacaksınız. İşte şinitzel tarifi...

Malzemeler;

Yarım çay bardağı soda, 2-3 kaşık zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, 1 bütün tavuk göğsü, un, galete unu, 3 yumurta, yarım çay bardağı süt, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı zerdeçal, kızartmak için sıvı yağ.

https://www.youtube.com/watch?v=x4pKuDi5hY8

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