Müge Anlı'da kocasını öldürdüğünü itiraf etti! Çocuklarımı korumak için öldürdüm

Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi buldu. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.

Kocasını öldürdüğünü itiraf etti

Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.

'Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti'

Yayının ardından Stüdyoya gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayeti itiraf eden Alime Toprak'ı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından Mersin'e gönderilecek. Alime Toprak, "Bana başkası ile evleneceğini söyledi. Sen git iste dedi. Tartışma yaşadık, ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Çocuklarım için yaptım. Ben öldürdüm." dedi.