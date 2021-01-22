BIST 1.538
DOLAR 7,40
EURO 9,01
ALTIN 443,50
POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'ndan Karar yazarlarına ziyaret: Tehdit ve saldırılarla ilgili geçmiş olsun dileklerimi ilettim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert sözlerle eleştirdiği Karar Gazetesi yazarlarına destek ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, "Özgür basının ve özgür siyasi muhalefetin olmadığı yerde demokrasi de olmaz!" düşüncesini dile getirdi.

Karar yazarlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan Davutoğlu, gazetenin yazarları ve yöneticileriyle sohbet etti. Ziyarete ilişkin Twitter hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulunan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Karar gazetesini ziyaret ederek, muhatap oldukları tehdit ve saldırılarla ilgili geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Son dönemde, siyasilere ve gazetecilere yönelik saldırıların artması kaygı vericidir. Özgür basının ve özgür siyasi muhalefetin olmadığı yerde demokrasi de olmaz!" 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 9 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Survivor'ın eski ismi Barış Murat Yağcı bombayı bu videoyla patlattı
Kağıthane'de otobüsün camını kırıp girdiler! Şoför ve oğluna dayak attılar
Çukur 113. bölüm fragmanı: 4. sezon 21. bölüm
Hadi Özışık, Süleyman Soylu ile yaptığı konuşmayı anlattı
Bursa'da kameraların kaydettiği kahraman baba konuştu: O acı çekeceğine ben çekeyim
Vicdansızlık! Şanlıurfa'da aracın farından canlı kuzu çıkarıldı
Nohutlu işkembe yemeği nasıl yapılı hem şifalı hem leziz!
Dilbilgisi konusunda eleştirilen Demet Akalın'ın Türkçe dersi isyanı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un liyakat açıklaması şoke etti
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı video tepki çekti