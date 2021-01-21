CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un liyakat açıklaması şoke etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un liyakat açıklası izleyenleri şaşkına çevirdi. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği 'liyakat' vurgusu bizzat kendi parti kurmayı tarafından yalanlandı.

Halk TV'de bir programa katılan Torun'un söyledikleri yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek. Sunucunun "İktidara geldiğinizde kadrolaşma önceliğiniz olmayacak mı?" sorusuna Torun, şu yanıtı verdi:

"Liyakata dayalı bir çalışma uygulayacağız. Hani bu demek değilki bizim çalışma arkadaşlarımızı bize destek verenleri ihmal edeceğiz. Tabii ki önceliği onlara vereceğiz."