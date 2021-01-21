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Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den bahsederken ağladı

Doya Doya Moda programıyla ekranda olan Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük kocası Eray Sünbül ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Doya Doya Moda programında jüri olan Seray Sever, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Seray Sever, eşi Eray Sünbül ile tanışma hikayelerini canlı yayında anlattı. Güzel oyuncu eşini ilk gördüğünde aşık olduğunu ve yıllardır bu aşkı beklediğini söyledi. Sever, canlı yayında eşinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı! Sever açıklamasında şunları söyledi:

"Gerçek sevgi seni üzen bir şey değil. Zaten onu hissediyorsun. İlk anda aşık oldum biliyorduk birbirimizin ruh eşiyiz. Bu söylenmez ama söylemeyeyim. İlk öpüştür ya hani hemen olmadı ama biliyorsun..."

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