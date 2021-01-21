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Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal, dün eşi ve ailesiyle karın tadını çıkarmak için yayladaki evlerini giderken talihsiz bir kaza yaşadı.

Her anını 586 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Hanife Gürdal, dün eşi, annesi, babası ve kız kardeşiyle uzun süredir yaşadığı Trabzon'da yaylaya çıkmak istedi. Ancak yoğun kar yağışı yüzünden arabaları kara saplanan Gürdal'ın eşi ve babası aracı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada talihsiz bir kaza yaşayan Gürdal'ın eşi parmağını kırdı.

Hanife Gürdal'ın annesi ise karın üzerinden yürürken bir anda kayıp yere düştü. Talihsizliklerin peş peşe yaşandığı günde Gürdal'ın annesi de bir kolunu kırdı. Yaşadığı aksilikleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hanife Gürdal, "Kemal'in ve annemin aynı anda bir yerlerini kırması doktorları bile güldürdü" ifadelerini kullandı.

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