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Zonguldak'ta şaşkına çeviren görüntü! Tekme tokat kardan adama saldırdı

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde bir vatandaş, kardan tekme tekme tokat saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyük Uyanış Derneği Zonguldak İl Başkanı Murat Karadeniz tarafından yapılan kardan adam kimliği belirsiz bir kişi tarafından yumrukların hedefi oldu. Şahsın kardan adama saldırma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Karadeniz, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Karadeniz'in "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" diye yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni topladı.

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