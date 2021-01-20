Ezgi Mola isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır

Uzun süredir birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı alan Ezgi Mola, evine tadilat yaptırmaya karar verdi. Evinin birçok yerinde değişiklik yaptırmak isteyen ünlü isim, bunun için araştırmalara başlayınca ustalardan aldığı fiyatlardan sonra isyan etti. Ezgi Mola, Instagram'dan yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde mağazaları gezdiğini söyledi ve yüksek fiyatlardan dert yandı:

"Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gittik, mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış, şişirmiş şişirmiş, sonra 'Size yüzde 60 indirim yapıyoruz' dediler!"

Ezgi Mola, istenen rakamlar karşısında yaşadığı şaşkınlık için de "Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım. Koca mutfak yaptırmıştım birkaç yıl önce, 10 bin lira vermiştim. 120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü'nden 1+1 ev alınır."