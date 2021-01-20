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MAGAZİN

Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, spor yaptığı sırada bir markanın suluğunu tanıttı. Güzel fenomen, suluğu anlatırken kullandığı "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük, yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadeleriyle sosyal medyada dalga konusu oldu.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla magazin gündemini meşgul ediyor. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan güzel fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Özaslan, son paylaşımında bir markanın suluğunu tanıttı. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Özaslan, spor esnasında çektiği tanıtım videosunda kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Duygu Özaslan, elindeki suluğun özelliklerini anlatırken kullandığı ifadeler dalga konusu oldu. Özaslan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanması çok konuşuldu.

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