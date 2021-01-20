Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla magazin gündemini meşgul ediyor. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan güzel fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Özaslan, son paylaşımında bir markanın suluğunu tanıttı. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Özaslan, spor esnasında çektiği tanıtım videosunda kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Duygu Özaslan, elindeki suluğun özelliklerini anlatırken kullandığı ifadeler dalga konusu oldu. Özaslan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanması çok konuşuldu.