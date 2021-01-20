Cumhurbaşkanı Erdoğan duymasın! AK Parti teşkilatlarında neler oluyor?

AK Parti teşkilatlarındanda neler oluyor? Teşkilatlar AK Parti'nin oylarını mı tırpanlıyor? İlçe başkanı seçimlerinde neler yaşanıyor? Süleyman Özışık'tan gündem yaratacak açıklamalar...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti teşkilatlarını kapatsın, ben tek başıma devam edeceğim desin yüzde 65'ten aşağı oy almaz.

- Partilerin oy oranını yükselten teşkilatlardır...

- Tırpanı almışlar oyları biçiyorlar, AK Parti'ye oy gelmesin diye uğraşıyorlar...

- Benim ekranlarda utancımdan açıklamadıklarım var... Kıyamet ya...

- Milletin adamlarını değil, benim adamım gelsin diye mücadele ediyorlar...

- Bu kafayla gidilirse İstanbul'da bir dahaki seçimde fark daha büyük olacak. Türkiye'de fark daha büyük olacak?..

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