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Lavaş böreği nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!

Bu gün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir tarifimiz var lavaş böreği! İşte sizler için tarifi...

Tavada pişecek nefis mi nefis harika bir börek tarifimiz var! Bu tarif kahvaltılarda sofranızın vazgeçilmezi olacak. Üstelik uğraşmadan 5 dakikada hemen oluyor. Yumurtalı, kaşarlı, salamlı lavaş böreği istediğiniz iç harçla da yapabilirsiniz. Sizler de bu pratik lezzetli lavaş böreği mutlaka deneyin. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Lavaş, tereyağ, yumurta, kaşar peyniri, salam.

https://www.youtube.com/watch?v=6v3nMDYyQ38

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