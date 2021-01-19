Lavaş böreği nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!

Tavada pişecek nefis mi nefis harika bir börek tarifimiz var! Bu tarif kahvaltılarda sofranızın vazgeçilmezi olacak. Üstelik uğraşmadan 5 dakikada hemen oluyor. Yumurtalı, kaşarlı, salamlı lavaş böreği istediğiniz iç harçla da yapabilirsiniz. Sizler de bu pratik lezzetli lavaş böreği mutlaka deneyin. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Lavaş, tereyağ, yumurta, kaşar peyniri, salam.

https://www.youtube.com/watch?v=6v3nMDYyQ38