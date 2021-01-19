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Arnavutköy'de kayan otomobilini akıl almaz yöntemle durdurdu

ARNAVUTKÖY'de kayan aracını arkasından iterek durdurmaya çalışan kişi, duvar ile otomobil arasında sıkıştı. Korkutan kaza güvenlik kamerasına yansırken sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kar yağışıyla birlikte buz tutan yoldan otomobiliyle ilerlemeye çalışan sürücü başarılı olamadı. Geri geri kayan aracı durduramak isteyen sürücü akıl almaz bir yönteme başvurdu. Araçtan inen sürücü, arkasından ittiği otomobili durdurmaya çalıştı. 

Otomobilin hızını kesmeye çalışan ancak başarılı olamayan sürücü, araçla duvar arasında sıkıştı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsünün yaşadığı o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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