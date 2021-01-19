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Kayseri'de bir anda fenalaştı kalp krizi geçirdi! Son anları kamerada

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de yardım almak için muhtarlığa giden 43 yaşındaki adam bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren adamın son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahalle Muhtarlığı'nda meydana gelen olayda Süleyman Aslan (43), Sosyal Dayanışma Vakfı'ndan yardım almak için muhtarlığa geldi. Mahalle Muhtarı Abdullah Yiğit ile sohbet ederken bir anda fenalaşarak yere yığılan Aslan, kafasını betona çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süleyman Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de muhtarlıkta inceleme yaptı. Süleyman Aslan'ın fenalaşarak yere yığılması ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale saniye saniye muhtarlıkta bulunan kamera tarafından kaydedildi.

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