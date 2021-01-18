İşkembe kızartması nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

İşkembe kızartması, İşkembe denince akla gelen sanırım işkembe çorbasıdır. Pek bilinmese de işkembe kızartması işkembe çorbası kadar lezzetli ve faydalıdır. Kokusundan ve hazırlama sürecinden dolayı pek kimse işkembe ile uğraşmak istemez. Ancak sanıldığının aksine temizlenmiş olarak satılan işkembeyi birkaç saat sirkeli tuzda bekleterek kolaylıkla temizleyebilir, pişme esnasında soğan ve sarımsak kullanarak kokusunu giderebilirsiniz. Bu sayede hafif lezzetli yeni bir lezzeti tarif defterinize ilave etmiş olacaksınız. O zaman tarife geçelim. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Kuzu işkembe, bir adet soğan, yeteri kadar un, tuz, kızartmak için yağ.