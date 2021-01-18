BIST 1.541
DOLAR 7,50
EURO 9,06
ALTIN 442,65
YEREL

İstanbul'da çatıda şaşkına çeviren görüntü! Canını hiçe saydı

Demirören Haber Ajansı

ESENLER'de dün bir kişi kar fotoğrafı çekmek için binanın çatısına çıktı. Canını tehlikeye atan kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler dün Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaydedildi. İstanbul'da yağan karın ardından bir kişi oturduğu binanın karla kaplı çatısına çıktı. Canını tehlikeye atan kişi elindeki telefonuyla karda fotoğraf ve video çekmeye çalıştı. O anlar bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da otomobil kaldırımdan yola indi trafiği birbirine kattı! O anlar kamerada
Tuzla'da izleyenleri duygulandıran video! Tek bir isteği vardı belediye harekete geçti
Konya'da site sakinlerine 10 saniyede şok: Üzülecek halimize güldük
Yeğenine tecavüz eden Osman Çur, tahliye edildiği cezaevi önünde davul zurnayla karşılandı
Erman Toroğlu: Fatih Terim bıktırdı artık zarar veriyor
ABD'deki Kongre baskınının yeni görüntüleri çıktı: 'Trump'ı dinliyoruz' itirafı
Rusya'da trafik kazası değil cinayet! Hızla giden araç demiryolu işçisine çarptı
İstanbul'da yollar buz pistine döndü! İşte yaşanan kazalar
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mesut Özil isyanı: Biz neyi kaldıracağız
Josef sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı