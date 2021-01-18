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Yeğenine tecavüz eden Osman Çur, tahliye edildiği cezaevi önünde davul zurnayla karşılandı

İSVİÇRE’de yaşayan ve akraba ziyareti için Mardin Kızıltepe'ye gelen 17 yaşındaki Z.Ç.'nin öz amcası Osman Çur tarafından iki gün boyunca tecavüze uğradığı iddiasıyla açılan davada, mahkeme, tecavüzü DNA raporuyla kanıtlanan sanık Osman Çur'un tutuksuz yargılanmasına kararı verdi. Tahliye kararını duyan akrabaları davul ve zurna ile cezaevine gelerek Çur'un tahliyesini kutladı.

Çur'un da takım elbiseyle halay çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Yücel Ceyhan duruma tepki gösterdi. 

Ceyhan, paylaşımında mağdur Z.Ç.'nin olaydan sonra intihar girişiminde bulunduğunu hatırlatarak "Aile istismarcısını korurken diğer tarafta istismara uğrayan yakınları olan kız 3 kez intihar girişiminde bulunuyor" ifadelerini kullandı. 

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