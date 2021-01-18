Erman Toroğlu: Fatih Terim bıktırdı artık zarar veriyor

Spor Toto Süper Lig'de yılın ilk derbisinde lider Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 yendi. Siyah Beyazlılar'ın golleri Josef De Souza (79) ve Kevin N'Koudou'dan (90+2) geldi. Galatasaray'da Diagne, orta sahada Montero'dan topu kapmak isterken, ayağını fazla kaldırdı. Senegalli oyuncunun, kramponu rakibinin kafasına gelirken; hakem oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 38 yaptı. Galatasaray ise 33 puanda kaldı.

Erman Toroğlu, maçın ardından A Spor'da derbiyi yorumlarken şu ifadeleri kullandı; ''Beşiktaş, Galatasaray'ı çatır çatır yendi. Fatih Terim artık bu takıma zarar veriyor. Bazı konularda bıktırdı artık.''