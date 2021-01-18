Erman Toroğlu: Fatih Terim bıktırdı artık zarar veriyor
Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbi sonrası ''Beşiktaş, Galatasaray'ı çatır çatır yendi. Fatih Terim artık bu takıma zarar veriyor. Bazı konularda bıktırdı artık.'' şeklinde yorum yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de yılın ilk derbisinde lider Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 yendi. Siyah Beyazlılar'ın golleri Josef De Souza (79) ve Kevin N'Koudou'dan (90+2) geldi. Galatasaray'da Diagne, orta sahada Montero'dan topu kapmak isterken, ayağını fazla kaldırdı. Senegalli oyuncunun, kramponu rakibinin kafasına gelirken; hakem oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 38 yaptı. Galatasaray ise 33 puanda kaldı.
Erman Toroğlu, maçın ardından A Spor'da derbiyi yorumlarken şu ifadeleri kullandı; ''Beşiktaş, Galatasaray'ı çatır çatır yendi. Fatih Terim artık bu takıma zarar veriyor. Bazı konularda bıktırdı artık.''