Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! CNN spikeri böyle ağladı

CNN spikeri Brianna Keilar ABD'yi 10 aydır harap eden ve ülke çapında yaklaşık 405.000 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgınının "büyüklüğünü kavramanın zor" olduğunu ifade etti ve salgının son iki haftada 42.000'den fazla can kaybıyla ABD'deki 'en ölümcül' döneminden geçtiğini söyledi. Keilar, "Bu sayıların her biri bir hikaye, sevilen bir kişi, birinin babası, birinin annesi, birinin kızı, birinin oğlu, birinin kardeşi, birinin kız kardeşi, birinin arkadaşı," dedi. Ardından, Katie Sanders ve fotoğrafçı Celeste Sloman tarafından National Geographic için çekilen dokunaklı belgeselden bahsetti.