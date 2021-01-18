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Konya'da site sakinlerine 10 saniyede şok: Üzülecek halimize güldük

Anadolu Ajansı

KONYA'da bir sitenin bahçe kapısı saniyeler içinde çalındı. Site yönetici Hüseyin Berber "Üzülecek halimize güldük. Bu civarda 3 apartman kapısı daha çalınmış" dedi.

Işıklar Mahallesi İğneci Sokak'ta 16 Ocak akşam saatlerinde üç tekerli motorlu araçla gelen iki şüpheliden biri, Serdar Sitesi'nin bahçe kapısını saniyeler içinde yerinden söktü. Tek parça demir kapıyı araca yükleyen şüpheli hızla uzaklaştı. Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlığa ilişkin görüntülerde zanlıların soğukkanlı ve doğal davranışları dikkati çekti. Site yöneticisi Hüseyin Berber, kapının çalınmasını fark etmeleriyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Site sakinlerinin de tedirginlik yaşadığını belirten Berber, "Komşu aradı, 'Kapı yok.' dedi. Eve geldim, bir baktım, kapı yok. Tek parça kapı. 10 saniyede alıp götürmüşler. Üzülecek halimize güldük. Bu civarda 3 apartman kapısı daha çalınmış. Çevredeki kameraların kayıtlarını inceledik. Kapıyı söküp 10 saniye içinde üç tekerli araca yükleyip uzaklaşmaları bir oluyor." diye konuştu.


Motosikleti çalamayınca aküsünü götürmüşler
Berber, son dönemde mahalledeki hırsızlık vakalarının artması üzerine polise başvurduklarını kaydederek, "Daha önce de bahçede motosikletin kilidini açamayınca aküsünü çaldılar. Bu durumlardan bayağı sıkıntılıyız. Önceki gün de suç duyurusunda bulunduk. Tek parça kapıyı ne yapacaklar henüz çözmüş değiliz. Kapının çalınması şaşkınlık verecek bir olay." ifadelerini kullandı.  

  

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