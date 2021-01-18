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FENERBAHÇE

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman meslektaşına Mesut Özil göndermesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mesut Özil transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi ziyaret amacıyla Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Maas ile bir araya geldi. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi ikili arasında dikkat çeken bir diyaloğa sahne oldu.


''Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum''
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Mesut Özil Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi.

"Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf çektirmesinden yine rahatsız olmazsınız?''
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a: "Mesut Özil gibi bir dünya yıldızının Türkiye’ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf çektirmesinden yine rahatsız olmazsınız? Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Bu anlamda Mesut'un da çocukluk takımı Fenerbahçe, benim de.''

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