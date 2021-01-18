Doğu Perinçek, verilen yanıt karşısında çok sinirlendi: Haddini bil, otur orada adam gibi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı çağrısına, "Her vatandaş gibi sıramı bekleyeceğim" diyerek verdiği yanıt, Hande Aydemir'in TV100 kanalında yayınlanan "Şimdi Konuşalım" programında masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu'nun aşılama konusundaki kararı tartışılırken program konukları arasında gergin anlar yaşandı.

"Doğu Perinçek devlet adamı, Angela Merkel devlet adamı değil"

Tartışma sırasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Merkel bir devlet adamı olsa ilk önce gider kolunu uzatıp aşıyı olurdu. Devlet adamı olmayanlar halktan oy alacağız diye böyle şeylere başvurur." dedi. Perinçek'in sözü üzerine, Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker ise araya girerek, "Doğu Perinçek devlet adamı, Angela Merkel devlet adamı değil." yanıtını verdi.

"Partinizin üyeleri de aşı oldu mu? Bunu bildirin Reis'e"

Stüdyodakiler bir anlık da olsa gülünce, tekrar söz alan Perinçek, "Siz Merkel'i devlet adamı sanıyorsanız, daha devlet adamlığında çok ekmek yemeniz gerekir." dedi. Toker ise buna karşılık, "Partinizin üyeleri de aşı oldu mu? Devlet adamı statüsüne girip. Bunu bildirin Reis'e." ifadelerini kullandı.

"Haddini bil, otur orada adam gibi!"

Bu sözlere sinirlenen Perinçek, tepkisini şu sözlerle gösterdi: "Sizin müdahale edeceğiniz konular değil bunlar. Yok bildirinmiş Reis'e falan, haddini bil, otur orada adam gibi! Dikkatli olacaksınız öyle saçma sapan konuşmayacaksınız."