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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan tecavüz ve taciz vakalarıyla ilgili sessizliğini sürdüren Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

"CHP'nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz"
Burada konuşan Erdoğan, geçen 18 yılda Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınması yolunda büyük mücadeleler, gayretler ve fedakarlıklar sonunda elde ettikleri kazanımlara göz dikenlerin pervasızlıklarının giderek artığını ifade etti.

Milletin bunların gerçek yüzünü, gerçek niyetini ve geçmişte bu ülkeye verdikleri zararları bildikleri için hiçbirine itibar etmediğini anlatan Erdoğan, "Kendi partilerinin bünyesini örümcek ağı gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık, ahlaksızlık işlerinin üzerini örterek güçlerini korumanın peşinde olanları milletimiz çok iyi görüyor. CHP'nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor, neden bütün bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyor? Şahsımıza ve partimize yönelik saldırıların artmasının gerisindeki sebeplerden biri de işte ayyuka çıkan bu kokuşmuşluğu gizleme gayretidir." diye konuştu.

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