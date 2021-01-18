Sözde Cumhurbaşkanı Gözde Selahattin Demirtaş

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözde Cumhurbaşkanı dedi ve ekranda tartışıldığı zaman İsmail Saymaz ve bazı kişiler bunu eleştiri olarak kabul ettiler. Muhalif medya ellerinde argüman olmayınca eski yıllara giderek o dönemdeki sözleri tekrar gün yüzüne çıkartıyor.

Mesajım İsmail Saymaz başta olmak üzere ekran köşelerinde güzelleme yapan herkese, siz gazetecisiniz biz yandaş öyle mi? Bir bakın beni bir dinleyin arkadaşlar kim yandaş?