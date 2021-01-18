İstanbul'da kar dehşeti yaşattı! Buzlanan yolda düşen adamı otomobil ezdi

Olay, saat 08.40 sıralarında Kağıthane Etibank Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan Ayhan Cankaya, buzlanan karlı yolda yürüdüğü sırada ayağı kayıp yere düştü. O sırada yokuş aşağıya kayarak gelen otomobil, yere düşen Cankaya’ya çarparak ezdikten sonra aşağıya kadar kayıp duvara çarparak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı Cankaya'nın yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıyı almak için olay yerine gelmeye çalışan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, buzlanan ve dik yokuşta kayarak duvara çarpıp kaza yaptı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Bu nedenle olay yerine başka bir sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans buzlanan caddeye giremeyince yaralı sedye ile ambulansın yanına taşındı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ayhan Cankaya'nın bacağında ve belinde yaraların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.